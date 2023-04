Botic van de Zandschulp gaat zondag in München voor eerste ATP-titel na zege op Taylor Fritz

met samenvattingBotic van de Zandschulp heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van München. De beste tennisser van Nederland was bij de laatste vier met 6-4 7-6 (2) te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 10 van de wereld. Fritz was als tweede geplaatst in Duitsland.

In de tweede set werkte Van de Zandschulp bij een 5-4-achterstand twee setpunten weg. Hij wist met de nodige moeite een tiebreak af te dwingen en daarin nam hij snel een ruime voorsprong: 5-0. Bij 6-1 kreeg de Nederlander zijn eerste wedstrijdpunt. Hij maakte het bij 6-2 af met een lob, die Fritz dwong tot een fout. Een punt eerder leek Van de Zandschulp de zege al binnen te hebben, maar de umpire herriep de beslissing van de lijnrechter.

,,Ik heb erg goed gespeeld en niet veel fouten gemaakt”, zei Van de Zandschulp op de baan. ,,Dat moest ook, want Taylor speelt ongelooflijk op dit moment. Hij haalt halve finales op masterstoernooien of nog betere resultaten.” Fritz haalde vorige week de halve eindstrijd op het masterstoernooi van Monte Carlo.

Zondag neemt Van de Zandschulp het in de eindstrijd op tegen de Deen Holger Rune, die als eerste geplaatst is. Opvallend genoeg was de mondiale nummer 7 vorig jaar ook de tegenstander in de finale. Van de Zandschulp gaf toen, halverwege de eerste set, op met ademhalingsproblemen. ,,Dit betekent veel voor me, zeker na vorig jaar. Ik heb nog iets goed te maken, dus laten we dat proberen”, besloot de Veenendaler, die tegen Fritz in de tweede set nog een break voorsprong uit handen gaf.

Van de Zandschulp (27) gaat zondagmiddag op voor zijn eerste ATP-titel. Het wordt pas zijn tweede finale op het hoogste niveau.

De Nederlandse nummer 29 van de wereld wordt deze week begeleid door Daviscup-captain Paul Haarhuis. Van de Zandschulp verbrak eerder dit jaar de samenwerking met Peter Lucassen, maar heeft nog geen vervanger gevonden.

Alcaraz en Tsitsipas naar finale Barcelona

Carlos Alcaraz en Stefanos Tsitsipas nemen het zondag tegen elkaar op in de finale van het graveltoernooi van Barcelona. De Spanjaard en Griek zijn de nummers één en twee van de plaatsingslijst in Catalonië.



Alcaraz had bij de laatste vier weinig problemen om zich te ontdoen van de Brit Dan Evans. In een uur en twintig minuten werd het 6-2 6-2 voor de titelhouder. Alcaraz volgde vorig jaar zijn landgenoot Rafael Nadal op, die net als dit jaar niet meedeed aan het toernooi dat hij al twaalf keer wist te winnen.

Voor Alcaraz is het zijn eerste graveltoernooi van het jaar. Hij meldde zich af voor het toernooi van Monte Carlo omdat hij een aantal lichte blessures had.



Eerder op de dag moest Tsitsipas diep gaan om de Italiaan Lorenzo Musetti met 6-4 5-7 6-3 te verslaan. De partij duurde bijna 2,5 uur. Musetti hoefde vrijdag niet in actie te komen omdat zijn landgenoot Jannik Sinner ziek was. Alcaraz (19) en Tsitsipas (24) stonden drie keer eerder tegenover elkaar en alle duels werden gewonnen door eerstgenoemde.

Koolhof naar finale dubbelspel

Wesley Koolhof wist zich te verzekeren van een plek in de finale van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski versloeg hij de Indiër Rohan Bopanna en Matt Ebden uit Australië: 6-4 7-5.



Koolhof en Skupski, die als eerste geplaatst zijn, staan zondag tegenover de Argentijnen Máximo González en Andrés Molteni. Het duo Koolhof/Skupski aast op de eerste titel van 2023. Vorig seizoen pakte het koppel liefst zeven titels.

