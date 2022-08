Botic van de Zandschulp jaagt bij US Open op plek in top 20 van de wereld

Serena Williams

Komende nacht, niet voor 01.00 uur, neemt de 40-jarige Serena Williams het in het Arthur Ashe Stadium op tegen Danka Kovinic uit Montenegro. De 23-voudig grandslamwinnares uit de Verenigde Staten gaf voor het toernooi aan dat ze binnen afzienbare tijd afscheid neemt. Een specifiek toernooi meldde ze niet. Novak Djokovic is er niet bij in New York, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Hij verloor vorig jaar in de finale van de Rus Daniil Medvedev. Bij de vrouwen is de Britse Emma Raducanu de titelhoudster. De finale bij de vrouwen is op zaterdag 10 september, bij de mannen een dag later. Op de openingsdag komen Botic van de Zandschulp, Tim van Rijthoven en Arantxa Rus in actie. Dinsdag is het de beurt aan Tallon Griekspoor en debutant Gijs Brouwer.