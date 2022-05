Botic van de Zandschulp kan Rafael Nadal al in derde ronde Roland Garros treffen

Botic van de Zandschulp begint Roland Garros tegen een tennisser die het hoofdtoernooi via de kwalificaties bereikt. Dat is donderdag door loting bepaald. Welke speler dat is, is nu nog niet duidelijk.

Van de Zandschulp, die als 26e is geplaatst bij het grandslamtoernooi in Parijs, is ingedeeld in hetzelfde deel van het schema als Rafael Nadal. Hij kan de Spanjaard in de derde ronde treffen.

Tallon Griekspoor, de andere Nederlander die bij de mannen rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten, neemt het in de eerste ronde op tegen de Spaanse tennisser Alejandro Davidovich Fokina. Dat is de nummer 28 van de wereld, Griekspoor is de nummer 64. Tim van Rijthoven kan zich vrijdag ook voegen bij Van de Zandschulp en Griekspoor. In de derde en laatste ronde van de kwalificaties moet de Roosendaler dan winnen van de Slowaak Norbert Gombos.

Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev en Carlos Alcaraz zitten allemaal ingedeeld in dezelfde helft van het schema. Tot een finale tussen twee van die tennissers kan het dus niet komen. De Rus Daniil Medvedev zit in de andere helft van het speelveld, net als onder anderen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Arantxa Rus werd in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de Kazachse Elena Rybakina, die als zestiende is geplaatst. Rus is de enige Nederlandse deelneemster.