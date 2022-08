Botic van de Zandschulp naar zijn hoogste plek ooit op wereldranglijst

Tallon Griekspoor, de tweede tennisser van Nederland, leverde juist een plekje in en staat 46e. Griekspoor maakte afgelopen weekend zijn rentree in de kwalificaties in Winston-Salem, waar hij zich ondanks een nederlaag als zogeheten lucky loser mag melden in het hoofdtoernooi. De 26-jarige Griekspoor moest de afgelopen weken de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.