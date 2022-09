Botic van de Zandschulp neemt soepel eerste horde in Tel Aviv, ook Arantxa Rus wint, exit Tim van Rijthoven in Sofia

met video Pas verloofde Ajacied Ihattaren reageert lacherig op autobrand: ‘Jaloezie heerst’

De grijze Porsche Panamera van Mo Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht in vlammen opgegaan, bevestigt de Ajax-voetballer in een bericht op Instagram. ‘Jaloezie heerst in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar’, schrijft de Ajacied met lachende smileys.

13:40