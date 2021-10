Botic van de Zandschulp plaatst zich voor hoofdtoernooi in Sint-Petersburg

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Wageninger, als eerste geplaatst in de voorronden, was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 5-7, 6-3, 6-2 te sterk voor de Rus Jevgeni Donskoj.

De beste Nederlander van dit moment bezet op de maandag gepubliceerde wereldranglijst de 69ste plek. Hij zakte zeven plekken ten opzichte van vorige week. Donskoj staat ruim honderd plaatsen lager: 171ste.

De tegenstander van Van de Zandschulp in het hoofdtoernooi is nog niet bekend. Vorige week verloor hij in Antwerpen in de tweede ronde.

Lesley Pattinama-Kerkhove

In het Roemeense Cluj-Napoca heeft Lesley Pattinama-Kerkhove in de openingsronde een kansloze nederlaag geleden. De nummer 152 van de wereld pakte slechts twee games tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina. Het werd 6-1 6-1 voor de mondiale nummer 59. Het duel duurde slechts 62 minuten.

Pattinama-Kerkhove had zich via de kwalificaties verzekerd van deelname aan het Transylvania Open. Het toernooi maakte afgelopen weekend bekend dat er geen toeschouwers welkom zijn in verband met de aangescherpte coronaregels.

Simona Halep is in eigen land als eerste geplaatst en ook US Open-kampioene Emma Raducanu doet mee in Cluj-Napoca.

