Botic van de Zandschulp positief getest op corona: tennisser niet in actie in Dubai

reactie Gerrit Nauber maakt sterke comeback bij GA Eagles, maar baalt van gelijkspel tegen FC Twente

Het was ärgerlich. Zo omschreef Gerrit Nauber het 2-2 gelijkspel van Go Ahead Eagles tegen FC Twente. De Duitse centrale verdediger keerde terug in de basisploeg van Kees van Wonderen en speelde ook een sterke partij. Toch bezweek GA Eagles in de tweede helft onder de aanhoudende druk van Twente na een 0-2 voorsprong.

20 februari