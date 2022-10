Botic van de Zandschulp redt het in Antwerpen niet tegen nummer 136 van de wereld

Van de Zandschulp (26) had op het centercourt van de Lotto Arena weinig in te brengen tegen de 20-jarige Stricker, die in Antwerpen al twee kwalificatiewedstrijden had weten te winnen. Na een uur en 28 minuten was de partij voorbij.

Van de Zandschulp, zelf de nummer 34 van de ranking, boog eerder deze maand in de tweede ronde van het toernooi in Astana in twee sets voor Novak Djokovic. Volgende week komt Van de Zandschulp in actie in Basel, waarna hij zijn individuele seizoen afsluit op het masterstoernooi van Parijs. Daarna doet hij met Oranje nog mee aan de Daviscup Finals in Malaga.