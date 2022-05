Botic van de Zandschulp sneuvelt in derde ronde Roland Garros tegen imponerende Rafael Nadal

Na ruim 2 uur maakte Nadal het op zijn tweede matchpoint af met een smash. In de laatste game kreeg Van de Zandschulp nog een breakpoint, maar hij wist het duel niet te verlengen. In de derde set stond hij met 4-0 achter, maar hij kwam zowaar nog terug tot 4-3. Bij 4-0 sloeg Van de Zandschulp op breakpoint een ace op zijn tweede opslag.

In de eerste twee sets dicteerde Nadal zoals gebruikelijk: hij maakte amper fouten en domineerde de rally’s met zijn machtige forehand. Van de Zandschulp maakt bij vlagen een wat onwennige indruk en noteerde meer fouten dan gebruikelijk, ook vanwege de zware spinballen van de Spanjaard. Van de Zandschulp brak Nadal direct in de eerste game, mede omdat de 21-voudig grandslamkampioen het duel met een dubbele fout begon. Het bleek niet de opmaat naar een van de grootste verrassingen op Roland Garros, want Nadal brak direct terug en gaf alleen in de slotfase nog iets weg.

,,Het publiek is ongelofelijk hier’’, zei Nadal na afloop. ,,Voor mij is het toch bijzonder om hier te spelen. Botic is een goede speler, het was lastig voor me. In de laatste set begon hij wat agressiever te spelen, maar ik heb 2,5 goede sets gespeeld. Ik ben tevreden.’’