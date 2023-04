Botic van de Zandschulp verliest van ‘gravelbijter’ Casper Ruud in tweede ronde Monte Carlo

In de tweede ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo heeft Botic van de Zandschulp niet kunnen stunten tegen Casper Ruud. De Noorse nummer 4 van de wereld had het lang lastig met de Nederlander, maar wist toch in twee sets te winnen: 7-5, 7-6(1).

Van de Zandschulp (ATP-31) won in de vorige ronde nog moeizaam van Marton Fucsovics, maar tegen Ruud ging het beter. De Nederlander ging goed mee in de rally en maakte niet al te veel fouten. De Noorse verliezend finalist van Roland Garros en de US Open van vorig jaar speelt graag op gravel. Van de tien titels in zijn carrière won hij er negen op gravel, waaronder afgelopen weekeinde in Estoril.

Tijdens het begin van eerste set was Ruud duidelijk de betere en was het niet de vraag óf maar wanneer hij VDZ zou breken. Dat gebeurde bij een 2-2 stand. Daarna werd de Nederlander beter en kon hij Ruud meer tegenstand bieden. Van de Zandschulp kwam in de lange eerste set, die 64 minuten duurde, terug tot 5-5. Een mindere servicegame van de Nederlander zorgde ervoor dat de Noor verdiend de eerste set pakte.

De tweede set kende een slechte start voor Van de Zandschulp, zijn tegenstander brak hem meteen. Maar na twee keer knipperen met je ogen stond het ineens 4-1 voor de Nederlander. Het niveau van Ruud ging namelijk omlaag. Daarna wisselde het momentum wederom. De Nederlander ging slechter spelen en de nummer 4 van de wereld sterkte aan en kwam daardoor terug in de tweede set. Op de service van de Noor (4-5) kreeg Van de Zandschulp nog een setpunt, maar die liet hij onbenut.

Het gemiste setpunt deed de Nederlander duidelijk pijn, want Ruud brak hem meteen de game daarna. Vervolgens kreeg de Noor dé kans om de wedstrijd uit te serveren. Dat lukte, mede doordat hij een makkelijke smash niet goed wegwerkte, niet. De tiebreak moest soelaas bieden voor wie de tweede set naar zich toe zou trekken. In die tiebreak was het al snel eenrichtingsverkeer in het voordeel van Ruud. De tweevoudig Grand Slam-finalist won de eerste vijf punten op rij en die marge bleek genoeg om de tiebreak met 7-1 te winnen.

Ruud staat in de achtste finales tegenover de Duitser Jan-Lennard Struff. Van de Zandschulp reist door naar München, voor het ATP 250-toernooi van volgende week.

