Botic van de Zandschulp via Amerikaan naar tweede ronde in München

Formule 1-teams schrapen verf om gewicht te verliezen: ‘Bij Weight Watchers raak je ook niet in één keer alles kwijt’

Formule 1-teams schrapen verf van hun auto’s om het gewicht naar beneden te brengen en daardoor sneller te worden. In de afgelopen Grote Prijs van Emilia-Romagna waren bij met name Williams, Aston Martin en McLaren onderdelen te zien waarbij het zwarte carbon niet was geverfd.

26 april