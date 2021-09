Botic van de Zandschulp zorgt in zenuwslopende vijfsetter voor sensatie op US Open

Zeventien jaar na Sjeng Schalken staat er daarmee weer een Nederlandse man in de kwartfinales van een Grand Slam. Van de Zandschulp mag het in de kwartfinale gaan opnemen tegen de Rus Daniil Medvedev, die in zijn partij in de vierde ronde overtuigend won van Dan Evans: 6-3, 6-4, 6-3. Medvedev is de huidige nummer twee van de wereldranglijst achter Novak Djokovic. De 25-jarige Rus wacht nog wel op zijn eerste eindzege op een Grand Slam, nadat hij twee jaar geleden de finale van de US Open verloor van Rafael Nadal en begin dit jaar werd verslagen door Djokovic in de finale van de Australian Open.



Van de Zandschulp benutte na 4 uur en 19 minuten zijn vijfde matchpoint, nadat hij in de vierde set al twee wedstrijdpunten had laten liggen voor het oog van bijna 14.000 uitzinnige tennisfans in het Louis Armstrong Stadium in New York. Schwartzman kwam knap terug in de partij, maar moest in de vijfde set toch buigen voor de sensatie van deze US Open.



De Nederlander begon aan het toernooi in New York als nummer 117 van de wereldranglijst, Schwartzman stond op de veertiende plaats. Van de Zandschulp deed eerder dit jaar ook voor het eerst mee aan de drie andere Grand Slams. Op de Australian Open werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld, op Roland Garros en Wimbledon kwam hij al tot de tweede ronde.