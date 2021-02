Botman ontwikkelt zich snel in Lille: ‘Ik weet niet of ik bij Ajax ook zoveel had gespeeld’

Donderdag, wanneer de Europa League wordt hervat, komt Botman onmiddellijk tal van oude bekenden tegen. Met spelers als Perr Schuurs, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber deelde hij een kleedkamer. Was het niet bij Ajax, dan wel bij Jong Oranje. ,,Ik heb veel zin in de wedstrijd”, stelt Botman, die meer dan tien jaar de opleiding van Ajax doorliep, dan ook. ,,Het is een mooie wedstrijd en een mooie affiche. Wij doen het hier heel goed, terwijl Ajax in Nederland bovenaan staat. Ik denk dat wij met Lille dichter naar Ajax toegegroeid zijn. Het wordt spannend en het kan beide kanten op.”

Botman doelt op anderhalf jaar geleden, toen Ajax in de Champions League Lille tweemaal klopte. Hij was zelf toen nog speler van Heerenveen. Lille telde na het afgebroken coronaseizoen zo’n acht miljoen euro neer voor de mandekker die nog geen seconde in de hoofdmacht van Ajax had gespeeld. Scouts van de Franse club die net als Ajax de voorbije jaren honderden miljoenen euro’s aan transfergelden binnenhengelde herkenden de potentie van Botman in Friesland.

En bij Ajax blijven had gekund, maar Botman voorzag in Noord-Frankrijk meer perspectief op een basisplaats en daardoor ook een snellere ontwikkeling. ,,Ik weet niet of ik bij Ajax ook zoveel had gespeeld. Wat ik wel weet, is dat ik toen tweede of derde verdediger was. Dat was geen slechte positie. Ik denk alleen dat ik bij Ajax niet zo snel de kans had gekregen als hier.”

Volledig scherm © ANP

Koploper

De overstap naar Rijsel overtrof Botmans stoutste verwachtingen. Tot afgelopen weekeinde miste de nieuwe verdediger nog geen minuut voor Lille in de Ligue 1. Botman incasseerde met zijn kompanen al zo’n zeshonderd minuten geen tegentreffer. Lille is de verrassende koploper in Frankrijk, boven titelfavoriet Paris Saint-Germain, en Botman zelf wordt begeerd door tal van Europese topclubs, waaronder Liverpool.

Christophe Galtier, coach van Lille, weet waarom. ,,Sven is een speler die meteen belangrijk is omdat hij zich heel snel heeft aangepast hier. Hij is een sterke verdediger die sterk is aan de bal en ook nog een grote marge heeft om zich nog verder te ontwikkelen.”

Botman zelf koestert wat hij in Frankrijk al heeft bereikt. ,,Ik heb al veel minuten gemaakt en ook tegen verschillende topspitsen mogen spelen. Die variatie is goed voor mij. Ik ben een complete verdediger geworden. Het heeft mij geholpen om een hoog niveau te halen.” En kijkt Botman met enige trots of wrok naar tegenstander Ajax, waar hij nooit doorbrak? ,,Ik heb daar zo’n elf jaar gelopen. Ik hou Ajax in de gaten en ik blijf Ajax-fan, alleen morgen speel en ben ik voor Lille.”