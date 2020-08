Bottas begint verjaardag met snelste tijd, Verstappen nipt daarachter als derde

Het is het beeld dat we dit weekend nog veel verwachten te zien. Verstappen laat het in de snelle eerste en derde sectoren liggen ten opzichte van de Mercedessen, terwijl hij in het bochtigere tweede gedeelte juist het snelst van allemaal is. Het bracht de Limburger (1.44,574) in de eerste vrije training tot binnen een tiende van Bottas (1.44,493) en Lewis Hamilton, toen alle coureurs met nog iets meer dan een half uur te gaan overstapten van hard naar softs. Voor de vandaag 31 geworden Fin eindigde de training een paar minuten te vroeg vanwege een lekke band, maar daar kon hij wel mee lachen. ‘Dat had ik vorige week ook al met mijn normale auto.’