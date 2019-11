Bottas door gridstraf achteraan in slotrace Abu Dhabi

Mercedes meldde niet hoeveel posities hij precies naar achteren moet in de startopstelling, maar wel dat hem een inhaalrace wacht. Ongeacht zijn klassering in Abu Dhabi kan Bottas de tweede plaats in het kampioenschap niet meer ontgaan. De huidige nummer drie, Max Verstappen, kan hem niet meer inhalen.



Bottas viel in de vorige grand prix, die van Brazilië, uit met motorische problemen. Mercedes heeft de krachtbron bekeken en geconstateerd dat er niet meer mee te rijden valt. De Fin eindigde vorig jaar als vijfde in Abu Dhabi, in 2017 won hij de race op circuit Yas Marina.