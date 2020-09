Bottas en Hamilton op eenzame hoogte in Russische middag, Verstappen zevende

samenvatting Verstappen derde in eerste training, coureurs nog niet tot het gaatje gegaan

15:42 Max Verstappen is het tiende GP-weekend van het seizoen begonnen met de derde tijd in de eerste vrije training. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing moest met zijn nieuwe Honda-motor dik zes tienden toegeven op Valtteri Bottas (1.34,923) en zag ook Daniel Ricciardo sneller gaan, in een training waarin de tijden nog niet veelzeggend leken te zijn.