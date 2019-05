Bottas: Kijk nu al uit naar het gevecht bij de start

Statistieken, ze spelen altijd een rol in de koningsklasse van de autosport. Valtteri Bottas scoorde z’n negende poleposition van zijn carrière. De derde op rij. Dus kreeg de Fin in vorm de vraag of hij stiekem al aan het Finse record van Mika Hakkinen (zes poles op rij) denkt. ,,Nee”, klonk het resoluut. ,,Ik heb respect voor Mika, hoor. Maar ik focus me niet op nummers. Ik race voor zeges. Want ik weet dat het in de Formule 1 om veel meer draait dan alleen om kwalificeren. Ik moet morgen goed racen, goed wegrijden. Er is zoveel meer dan die pole.”