Bottas sprakeloos: Dit was mijn beste race ooit

Door Arjan Schouten Kwam het door de baard, die hij liet staan? Had hij anders ontbeten, in de afgelopen wintermaanden? Iedereen zocht naar verklaringen voor de geweldige kickstart die Valtteri Bottas op Albert Park in Melbourne maakte. Teammaat Lewis Hamilton had hij bij de start al te pakken en oppermachtig denderde de Fin door. De leiding gaf hij niet meer af en hij ging ook nog bewust op zoek naar de snelste raceronde, dit jaar per race goed voor één extra WK-punt. ,,Dit was de beste race van mijn leven. Ik had echt alles onder controle. Ik weet gewoon bijna niet wat ik moet zeggen”, stamelde de Fin, die minstens zo verrast leek als de rest van de paddock in Australië.

,,Als team zagen we de ruwe pace gisteren al in de kwalificatie en vandaag was het tempo nog veel beter dan we voor dit weekend hadden durven hopen. Dat geeft wel aan dat we tussen de tests in Barcelona en nu de juiste dingen hebben gedaan’’, meende Bottas, die zijn rappe start de ‘sleutel naar de zege’ noemde. Zijn vierde in de Formule 1 en zijn eerste sinds Abu Dhabi 2017. ,,Na die start was het zaak om een gat te bouwen. Het team liet me later stoppen, wat prima was omdat ik zo tot het einde nog goede banden had. En de auto, die voelde gewoon heerlijk. Dit was écht genieten.”