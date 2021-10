Bottas staat niet langer droog: ‘Ga thuis een lekker groot biertje drinken’

Het eerste gemengde senioren­team van Zwolle is net All Stars. En straalt zelfs bij een 29-2 nederlaag

15:44 Zwolsche Boys 8MV valt dit seizoen niet alleen op vanwege de monsternederlagen, zoals zaterdag tegen DOS Kampen 10: 29-2. Het is ook de samenstelling. Want er staan bij het eerste gemengde seniorenteam van Zwolle ook vrouwen en homo’s op het veld. En dan zit ook nog eens de trainer in een rolstoel. Welkom in de wondere wereld van Waltertje.