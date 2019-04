Bottas vanaf pole in duizendste F1-race, boze Verstappen start als vijfde

De duizendste race uit de Formule 1-historie start morgen om 8.10 uur Nederlandse tijd met Valtteri Bottas vooraan het veld. De Fin van Mercedes pakte zijn zevende pole position in Sjanghai. Max Verstappen, die woest was na een laatste mislukte ultieme ronde, vertrekt als vijfde.

Door Arjan Schouten

Na het dominante tempo van Ferrari in Bahrein was in China vandaag Mercedes weer aan de macht. De complete eerste startrij bezetten de Duitsers morgen op het Sjanghai International Circuit. Valtteri Bottas pakte zijn zevende pole position in de koningsklasse in 1.31,547. Lewis Hamilton volgde als tweede met een bijzonder klein verschil van 0,023.

Achter de Zilverpijlen was het minstens zo spannend. In de eerste run in Q3 wurmde Max Verstappen zich nog tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc voor een plek op de tweede startrij. Bij de ultieme run zakte hij alsnog een plaatsje, waardoor de Limburger van Red Bull Racing morgen als vijfde start, achter Sebastian Vettel (derde) en Charles Leclerc (vierde).

Na afloop vloekte Verstappen als een bootwerker door de boordradio omdat zijn laatste run volledig mislukte. Omdat hij bij het oplijnen te laat over start/finish kwam, had zijn tweede run geen nut meer. Verstappen hield wat in voor zijn ultieme run en dat kostte hem de kans op een laatste ronde. ,,Everyone was lining up and they just fucked it up’’, zo klonk het uit de cockpit van de Nederlander.