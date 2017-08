Bouhanni de sterkste in de sprint en neemt leiding in klassement

Abrupt einde duo Muskens-Piek op WK

20:48 De samenwerking tussen badmintonsters Eefje Muskens en Selena Piek is vandaag niet geëindigd in de manier waarop ze hoopten. In de tweede ronde van het vrouwendubbelspel op het wereldkampioenschap in Glasgow gaf het Oranjeduo op. Dat gebeurde, tegen het als negende geplaatste Japanse tweetal Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, bij een achterstand van 21-12 11-4.