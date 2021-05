Bouhanni twee maanden geschorst na gevaarlijke sprint

Promotiestrijd LIVE | Eag­les-fan Albert durft niet te kijken, wedstrijd De Graafschap stilgelegd

20:41 Gaat het dan tóch gebeuren? Het zou zomaar kunnen. Go Ahead Eagles kan vanavond direct promoveren naar de eredivisie. Daar is wel een misstap voor nodig van De Graafschap én een eigen overwinning bij Excelsior, maar in Deventer is er hoop! Hoe die hoop eruitziet, dat volg je in dit liveblog.