Bournemouth wil van Aké af, Rangnick naar AC Milan

Be Quick ’28 in Zwolle breekt met voor fraude veroordeel­de trainer van vrouwenelf­tal

6 juli Voetbalclub Be Quick ’28 in Zwolle neemt per direct afscheid van trainer Fabian V. (47). V. leidde sinds kort het eerste vrouwenelftal van de club, maar is afgelopen week veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor fraude, oplichting en witwassen in Rotterdam.