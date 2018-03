Bouwman flink gehavend na valpartij

Bouwman was koploper toen hij onderuit ging. Hij wist nog wel als zesde te finishen en in het algemeen klassement te klimmen naar de derde plek. Het is echter nog niet zeker of hij zaterdag van start gaat voor de derde etappe.

Volgens ploegleider Sierk Jan de Haan was Bouwman ervan overtuigd dat hij zou gaan winnen. ,,Maar in de laatste bocht ging hij op het natte wegdek hard onderuit. Anders had hij hier de dubbelslag binnen gehaald. Het is jammer dat het gebeurt, maar dit is ook wielrennen. Winst en verlies liggen dicht bij elkaar.''

Bauke Mollema won de tweede etappe en staat tweede in het algemeen klassement, op 7 seconden van de Italiaanse leider Diego Rosa.