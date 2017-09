Boze Ronaldo over kritiek: Cijfers spreken voor zich

Over die cijfers: Ronaldo speelde tegen Dortmund zijn 400ste officiële wedstrijd voor Real Madrid. Daarin scoorde hij liefst 412 keer.



De kritiek in Spanje kreeg hij niet na het duel met Dortmund, maar een week geleden na de 0-1 thuisnederlaag tegen Real Betis. In die wedstrijd miste hij enkele kansen.



Ronaldo: ,,Soms maken keepers reddingen of staat het aluminium mij in de weg, maar dat is onderdeel van het voetbal. Ik werk altijd even hard. Ik ben een voorbeeld van een echte prof en ik word nooit wanhopig – al denken sommige mensen van wel.''