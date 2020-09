Boze Van Gerwen knokt zich terug en pakt punt tegen Durrant

Met een oerkreet vulde Michael van Gerwen vanavond de ruimte in de Marshall Arena in Milton Keynes. Boos als hij was, bulderde hij bij een break in de derde leg door de lege zaal. Dat hij met een pijl in de bull’s eye tegen Glen Durrant op een 2-1 voorsprong kwam, was hoopgevend.



Want de grote vraag was: komt The Green Machine nog op stoom? De rook kwam eerder vooral uit zijn oren. De nummer 1 van de wereld is het niet gewend om zo vaak te verliezen. Maar met nog drie groepswedstrijden in de Premier League te gaan, moest Michael van Gerwen zich in de Marshall Arena opnieuw bewijzen.

Straks aan het eind van de rit gaan de eerste vier door, voor vanavond viel Van Gerwen daarbuiten. Na vier nederlagen in zes wedstrijden moest hij niet alleen koploper Glen Durrant boven zich dulden, ook Gary Anderson, Nathan Aspinall en Peter Wright waren hem voorbij. Laatstgenoemde boekte woensdagavond zelfs een verpulverde 8-1 overwinning op Mighty Mike, die even niet meer zo machtig is.

Op die avond lukte weinig tot niets bij Van Gerwen. Nooit kwam hij in de buurt van de regerend wereldkampioen. De 8-1 nederlaag was voor de vijfvoudig winnaar de grootste ooit in de Premier League. Dat maakte hem dus zo boos, maar tijd om te treuren was er niet.

Durrant is een dag later dan geen prettige tegenstander. Negen duels ongeslagen en net als Van Gerwen een drievoudig wereldkampioen, zij het bij de mindere bond BDO. Alleen sinds zijn overstap een jaar geleden naar de profs van de PDC, kan ‘Duzza’ zich direct met de besten meten. Hij dankt er zijn uitverkiezing voor de Premier League aan, waarin hij verrassend aan de leiding gaat.

Van Gerwen verloor voor vanavond ook al drie keer van de 49-jarige darter uit Middlesbrough. Daar kwam vanavond verandering in. Publiek was er niet bij, maar Van Gerwen kon vaker uitbundig juichen. Oh, wat zat er soms frustratie bij. Want winnen deed hij niet. Ondanks twee pijlen van Van Gerwen op de wedstrijd, de zogenaamde matchdarts, vocht Durrant zich terug tot 7-7.

Van Gerwen moet daardoor nog vol aan de bak. Vrijdagavond treft hij de in blakende vorm stekende Gary Anderson. Een dag later wacht nog Daryl Gurney. Voor Van Gerwen is de inzet in de laatste twee speelavonden van de reguliere competitie groter dan ooit. Sinds zijn eerste Premier League-deelname in 2013 sloot hij de poule altijd als eerste af. Nu is het nog altijd maar de vraag of hij de play-offs haalt en op 22 oktober naar Londen mag. Pas als dat niet lukt, is hij écht boos.