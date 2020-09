Bayern moet diep gaan voor Europese Supercup

Door Nik Kok Het winnende doelpunt werd gemaakt door een speler die afscheid gaat nemen van Bayern. Javi Martínez, al twaalf jaar bij de club, kopte knap raak in de eerste helft van de verlenging. De Spanjaard was toevalligerwijs ook al belangrijk in de eerste Europa Leaguewinst voor de club in 2013. Destijds dwong hij tegen Chelsea een strafschoppenserie af. Nu, in 2020, versloeg hij met zijn kopbal het inmiddels moegestreden Sevilla dat lang volhield maar toch uiteindelijk het hoofd moest buigen.

Sevilla kwam wel nog vroeg verrassend op voorsprong door een benutte strafschop van Lucas Ocampos. Luuk de Jong, de grote man van Sevilla in de Europa Leaguefinale met twee goals speelde nog een grote rol in die penalty. Hij legde met zijn hoofd terug op Ivan Rakitic die op weg naar het doel werd gestuit door David Alaba. Een goal van De Jong werd in de eerste helft nog afgekeurd. Na rust werd de spits gewisseld. Als er en club was dat het grote Bayern zou kunnen verslaan, zo dacht men van tevoren, is het prijzenpakker Sevilla wel. De club die presteert als het moet, het liefst nog als er een prijs op het spel staat. Maar toen de Duitsers eenmaal op gang waren, leek er ook voor de Europa League-winnaar geen houden aan. Met een fraaie gelijkmaker van marathonman Leon Goretzka die perfect werd bediend door Robert Lewandowski na een combinatie met Thomas Müller. Het was het aloude recept van de Champions Leaguewinaar die zoveel indruk maakte in het restant van het seizoen na de coronabreak. Inmiddels hebben de Duitsers 23 wedstrijden op een rij gewonnen. In het huidige kalenderjaar won de club van trainer Flick elk duel. Die van gisteren was vermoedelijk nog de zwaarst bevochten.

In Boedapest was de Europese Supercup weer eens een gewillige proeftuin. Vorig seizoen kende het duel nog een noviteit met de eerste vrouwelijke scheidsrechter in een Europese finale voor mannen. Nu waren er voor het eerste sinds de corona-uitbraak toeschouwers aanwezig bij een Europese wedstrijd. De UEFA stond, niet geheel onomstreden, twintigduizend toeschouwers toe in het stadion in de Hongaarse hoofdstad. Iets wat tot best wat oproer leidde in het Oost-Europese land.



Maar die toeschouwers in het grote stadion konden zo wel live zien hoe Bayern soms achteloos combineerde in het strafschopgebied van de opponent. Een goal van Lewandowski werd afgekeurd door scheidsrechter Taylor omdat hij een fractie buitenspel stond. En dan was Kingsley Coman er nog niet eens bij. De Fransman vertolkte nog een hoofdrol in de Champions Leaguefinale tegen Paris Saint-Germain door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.



Nu was Manuer Neuer een belangrijke man voor Bayern in de slotfase door eerste een belangrijke redding te verrichten in de slotfase van de reguliere tijd op een inzet van spits En-Nesyri die alleen op hem afstormde. Diezelfde En-Nesyri zag een volgende poging in de verlenging weer gered worden door diezelfde Neuer.



Het stelde Javi Martínez in staat om de winnende treffer binnen te koppen.