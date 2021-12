Dimitri van den Bergh door debutant uitgeschakeld in tweede ronde WK darts

In de eerste set (3-2) brak Hempel in de laatste leg en kwam hij direct op voorsprong. Maar Van den Bergh liet zich niet kennen en kwam op gelijke hoogte na een fenomenale tweede set, waarin de Belg liefst 115,6 gemiddeld gooide.



De wedstrijd leek toen af te stevenen op een knappe comeback van de Belg, maar Hempel stak daar een stokje voor. In de derde set pakte de 31-jarige darter in de derde leg de break, en rondde het knap af. In set vier weigerde Hempel dubbels te missen, en voltooide hij de stunt met een indrukwekkende set: 3-0.