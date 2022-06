Gaat ongeleide projectiel Nick Kyrgios eindelijk oogsten? ‘Heb toppers er gewoontjes uit laten zien’

Door Rik Spekenbrink



Als Nick Kyrgios tennist, komen mensen naar het stadion of zetten de televisie aan. Als hij praat – of beter: als hij zin heeft om te praten – luistert de zaal aandachtig. Want hoe omstreden de 27-jarige Australiër ook is, hij geeft de sport onmiskenbaar kleur. Met zijn spel en met zijn meningen. Zo kort als zijn lontje op de baan is, zo doordacht denkt hij over tennis. Soms althans. Op Wimbledon had hij bijvoorbeeld zijn dag op de voorbeschouwende persconferentie. Met uitgebreide antwoorden gaf hij een kijkje in zijn hoofd en zijn hart. Er was bravoure, natuurlijk, maar ook zelfkritiek.