‘Naar Sven kijken in dit café is beste alternatief voor Peking’

Bijna veertig mensen kijken naar het grote scherm als in Peking het startschot klinkt. Het is 09.30 uur. Heel Heerenveen zit voor de tv. Daar gaat hun held en plaatsgenoot Sven Kramer voor de laatste keer op ‘zijn’ 5 kilometer. ,,Hij is kansloos voor het podium’’, zeggen Jacqueline de Ruiter (61) uit Ermelo en Kirsten Kappetein (57) en haar dochter Megan uit Heerenveen eensgezind. Ze juichen en klappen als Kramer aan zijn laatste ronde begint, maar zijn tijd van 6.17,04 is niet genoeg weten ze. De olympisch kampioen is na twaalf jaar onttroond.