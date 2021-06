Verstappen en Hamilton respectvolle rivalen: ‘We moeten eens een goed avondje uit’

luister hier! Podcast | De Medail­lespie­gel, een uniek inkijkje in het leven van onze Olympische sporters

6:00 Trainen, gezond blijven, maanden van huis en presteren op topniveau. Het leven van olympische deelnemers is topsport. Wie zijn de mensen achter deze machines? In deze podcast spreekt Walter van Zoeren met sporters uit onze regio die naar de Olympische Spelen in Tokio gaan. Hij spreekt ze thuis, in plaats van op het sportveld, de wielerbaan of de atletiekhal. Een uniek inkijkje in hun leven. In deze eerste aflevering is Walter te gast bij marathonloopster Andrea Deelstra. Beluister het hieronder!