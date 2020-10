Vos kijkt uit naar Ronde van Vlaanderen: ‘Niet realistisch om te denken dat je elke week kunt winnen’

InterviewMarianne Vos (33) blaast veertien jaar na haar eerste wereldtitel met drie ritzeges in de Giro nog altijd haar partijtje mee in het peloton. Ze is niet meer zo overheersend als ooit, maar in de Ronde van Vlaanderen wil ze zondag als altijd gewoon winnen.

Op weg naar haar zoveelste coronatest stelt Marianne Vos (33) gevat vast dat ook die tegenwoordig deel uit maken van het ‘bijna’ dagelijkse ritueel van een wielrenner. ,,Ik weet niet hoeveel ik er al heb gevat. Heel veel in ieder geval.” Het ritje richting de vaste testlocatie van haar ploeg in Deventer hoort bij de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik hoor geen andere geluiden dan dat die doorgaat”, zegt het boegbeeld van CCC Liv over de kans dat Vlaanderens Mooiste zondag ook daadwerkelijk van start gaat. ,,Het blijft gek als je iedere dag nog niet zeker bent of iets doorgaat. Ook dat is voor ons een beetje de nieuwe realiteit.”

De Ronde van Vlaanderen sluit het seizoen af voor Vos. Het jaar begon met een operatie aan haar liesslagader die bekneld was geraakt. De revalidatie en de opbouw naar de wedstrijden verliep daarna vlot. ,,Het ging zo goed dat het er op leek dat ik begin april al zou kunnen gaan starten in de Ronde van Vlaanderen.” Corona dacht daar anders over. ,,Achteraf gezien hebben we nog veel gekoerst. Er waren dit jaar toch momenten dat we ons afvroegen of we er dit jaar nog gereden zou worden. Nu zitten we in een periode dat de ene na de andere grote koers of kampioenschap op elkaar volgt.”

Zelfde namen doen het goed

Terugkijkend stelt de Brabantse vast dat ze goed door de coronapauze is gekomen. ,,Je kunt ook zeggen dat bijna niemand een fout heeft gemaakt in die tussenperiode. Het zijn nog steeds dezelfde namen die het heel goed doen dit jaar.” De vraag of het operatief ‘bevrijden’ van de liesslagader haar dit jaar vooruit heeft geholpen, kent volgens Vos een tweeledig antwoord. ,,De klachten zijn verdwenen. De beperkingen zijn weg. Alleen waren die klachten er vorige zomer nog niet. Het sluimerde al wel, maar alles was toen nog onder controle. Wat dat betreft kan ik er dus qua verschil geen cijfers op plakken.”

Volledig scherm Marianne Vos in actie tijdens Luik-Bastenaken-Luik. © photo: Cor Vos

Koningin van de koers

In de eerste helft van het vorige decennium was Vos de onbetwiste koningin van de koers. Ze zette zich daarnaast met hart en ziel in voor de ontwikkeling van haar sport. Nu bokst ze op tegen een nieuwe generatie wielrensters. En tegen meiden die ooit geïnspireerd door haar zijn gaan fietsen. ,,Dat laatste vind ik alleen maar mooi. En geen probleem. Zo heb ik het altijd gewild. De sport groeit, er is meer interesse vanuit de fans en de sponsors. Ploegen worden groter en sterker. Structuren worden beter. We hoeven er niet meer aan te sleuren. De sport verkoopt zichzelf. Daardoor hoef je dingen ook niet meer te forceren. Publiek en bedrijven pakken het op omdat ze er de waarde van inzien. Er is een sneeuwbaleffect ontstaan. Dat is hartstikke mooi, maar het is niet alleen mijn verdienste. Op dit moment sta ik qua promotie van het vrouwenwielrennen veel minder op de voorgrond. Ik wil niet alleen ambassadeur van deze sport zijn.”

Vroeger deed je vooral de anderen pijn. Nu doen ze jou pijn. Is dat iets nieuws voor je?

,,Welnee. Er waren in het verleden zeker wedstrijden waarin ik me heel goed voelde, maar het is nooit vanzelf gegaan. Er heeft altijd de drive achter gezeten om het maximale uit te halen. Afzien hoort daarbij. Of omdat je jezelf dwingt tot het uiterst te gaan of door het tempo dat de concurrentie je oplegt.”

Heb je overwinningen zoals in de Giro Rosa nodig om met diezelfde drive door te kunnen gaan?

,,Ergens wel. Afzien is niet altijd leuk, maar je gaat voor de winst. Ook zondag in Vlaanderen. Je bent bezig met topsport. Door resultaten kan afzien ook best fijn zijn.”

Zie je jezelf nog vijf jaar doorgaan?

,,Zeker. Maar alleen als ik al die tijd een meerwaarde blijf voor de ploeg. Het is niet realistisch om te denken dat je elke week kunt winnen, maar ik wil wel echt mee blijven doen. Het verschil maken. Anders hoeft het niet meer van mij.”

Aangekomen in Deventer is het afnemen van de test een fluitje van een cent. Vos stapt terug in haar auto. Klikt de gordel vast, start de motor en vervolgt het gesprek. ,,Of het pijn deed? Ik vroeg me net af of het ooit zal gaan wennen. Er komen in ieder geval geen tranen meer bij kijken.”

Volledig scherm Marianne vos wint de vijfde etappe van de Giro Rosa. © Cor Vos