Brand grijpt regenboogtrui na prachtig gevecht met Worst

Lucinda Brand heeft zich in Oostende tot wereldkampioen veldrijden gekroond. De Rotterdamse rekende in de slotronde van een geweldige wedstrijd af met de verrassend sterke Annemarie Worst. Denise Betsema maakte het oranje feest compleet door het brons te pakken.

Al in de eerste bocht ging het mis voor Ceylin del Carmen Alvarado, die als eerste de bocht nam maar wel onderuit ging. In haar spoor ging ook Sanne Cant tegen de vlakte. Voor Denise Betsema maakte dat niet uit, want de Texelse was op het zand van Oostende helemaal in haar element en zette topfavoriete Brand binnen een mum van tijd op grote achterstand. Alvarado keek na amper vijf minuten crossen al tegen een achterstand van 30 seconden aan.

Toen was overigens al duidelijk dat de wereldtitel naar een Nederlandse vrouw zou gaan. Betsema, Brand en Worst reden aan de leiding, gevolgd door Yara Kastelijn en Alvarado. Marianne Vos had haar start gemist en maakte nooit aanspraak op een mooie ereplaats. Brand, Betsema en Worst deden dat wel. In de de derde ronde werd door Brand het gat naar Betsema gedicht en maakte juist op dat moment Worst een fout. Samen trokken Betsema en Brand door, waarna Worst in de voorlaatste ronde weer aan kwam sluiten.

Prachtige ontknoping

Met zijn drieën begonnen Brand, Worst en Betsema met een voorsprong van 30 seconden op nummer 4 Alvarado aan de slotronde. Brand en Worst maakten er een geweldig gevecht van. Brand zette Worst continu onder druk, maar net op het moment dat het dubbeltje de kant van Worst op leek te vallen kwam zij ten val na een onschuldige botsing met Brand. De Rotterdamse trok door en gaf de zege niet meer uit handen. Met een oerkreet drukte ze haar handen in de lucht en veroverde ze na een ijzersterk seizoen haar eerste wereldtitel. Worst pakte het zilver, Betsema het brons.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA

,,Denise had een goede start en sloeg direct een groot gat. Vooraf wist ik echter dat ik nooit op moest geven, omdat het een cross van de lange adem is. Dat bleek wel", zei de winnares na afloop. Over haar botsing met Worst was ze duidelijk: ,,We pakten verschillende lijnen en precies op dat moment kruisten we elkaar. Ik raakte haar elleboog en ze ging helaas onderuit. Dat is nooit leuk, maar ik kan het niet veranderen.”



Voor Nederland is de eerste dag van het WK uitstekend begonnen. Bij de beloften won Pim Ronhaar namelijk eerder op de dag ten koste van Ryan Kamp, die zilver pakte. Zondag komen de belofte-vrouwen en mannen in actie.

Clara Honsinger finishte als vierde voor Kastelijn en uittredend wereldkampioene Alvarado, die slechts als zesde eindigde.

Volledig scherm Brand in het zand met Betsema en Worst. © BELGA

Volledig scherm Het podium. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.