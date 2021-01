Brand na zwaarbevochten wereldtitel: ‘Na een paar jaar net niet is het nu gelukkig net wel’

Er gebeurde ook heel veel in Oostende. In de eerste ronde ging uittredend wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado onderuit en niet veel later trok Denise Betsema stevig door. Brand liet zich niet gek maken en ging niet volle bak in de achtervolging. ,,Denise had een goede start en sloeg direct een groot gat. Vooraf wist ik echter dat ik nooit op moest geven, omdat het een cross van de lange adem is. Dat bleek wel.”



Brand, Worst en Betsema begonnen met zijn drieën aan de vijfde en tevens laatste ronde. Brand en Worst bleken de sterkste rensters te zijn. Brand zette Worst onder druk, maar net op het moment dat Worst de veldrit naar zich toe leek te trekken kwam ze na een botsing met Brand ten val. ,,We pakten verschillende lijnen en precies op dat moment kruisten we elkaar. Ik raakte haar elleboog en ze ging helaas onderuit. Dat is nooit leuk, maar ik kan het niet veranderen.”



Het leverde geen rel op. Worst was zelfs de eerste persoon die Brand met haar wereldtitel feliciteerde. ,,Dit is echt heel bijzonder. Ik besef het nog niet helemaal. Na een paar jaar net niet is het gaaf om het nu net wel te winnen.”