Brand troeft Alvarado af en komt op gelijke hoogte in klassement

Lucinda Brand heeft de Superprestige-cross in Boom op haar naam geschreven. De 31-jarige Brand was voorin het veld Ceylin del Carmen Alvarado (22) te snel af. Alvarado kwam 10 seconden later over de finish.

Door de zege is Brand in het klassement op gelijke hoogte gekomen met Alvarado. Beiden hebben 71 punten. Brand won vorig weekend ook al de Urban Cross in het Belgische Kortrijk en de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor.

Na afloop moest Brand zich verantwoorden bij de jury, omdat ze bij een fietswissel haar fiets voor die van Alvarado had gegooid. De nummer 2 werd daardoor opgehouden. Brand kreeg een boete van 120 Zwitserse frank, omgerekend ruim 110 euro.

“Blijkbaar heb ik een regel overtreden. Het was niet opzettelijk, maar ik begrijp deze beslissing. Het was een vervelende samenloop van omstandigheden. Iedereen weet dat ik niet de snelste ben in de materiaalpost en niet zo snel op mijn fiets zit”, aldus Brand, die rijdt voor Telenet-Baloise.

“Het is jammer, want dit was niet mijn bedoeling. Ik zou willen dat het niet was gebeurd, maar het enige wat ik kon doen na die materiaalzone was wachten op Ceylin. Ik heb toen ook mijn excuses aangeboden, want zo wil je een concurrente niet uitschakelen. Ik hoop niet dat mensen denken dat ik dat wel wilde en ik begrijp ook wel dat Ceylin nu even kwaad is.”

De top 5 was volledig Nederlands. Denise Betsema werd derde en Annemarie Worst en Yara Kastelijn kwamen als vierde en vijfde over de finish. Worst is de nummer 3 van het algemeen klassement.

De Belgische Sanne Cant, in 2017, 2018 en 2019 wereldkampioene, stelde teleur en werd elfde.

Van Kessel vijfde

Bij de mannen won Eli Iserbyt de Superprestige-cross in Boom. De Europees kampioen bleef zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts voor. Wout van Aert eindigde als vierde en Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Na vijf van de negen ronden op het zware parcours in Boom waren er vijf koplopers. Corné van Kessel moest als eerste van de vijf afhaken bij een versnelling van Aerts. Daarachter moesten Iserbyt, Vanthourenhout en Van Aert alles op alles zetten om bij de koploper te blijven.

Een versnelling van Iserbyt een ronde later bleek de beslissende. Hij sloeg een gaatje en werd niet meer bijgehaald door Aerts en Van Aert, die allebei nog een keer ten val kwamen. Iserbyt kwam 15 seconden voor ploeggenoot Vanthourenhout als eerste over de finish. Voor Iserbyt is het na de zege in Ruddervoorde, de tweede in de Superprestige dit seizoen.

