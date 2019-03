Braspennincx komt niet verder dan vijfde plaats in finale keirin

Zilver Hoogland Lavreysen pakt wereldti­tel sprint na onderling duel met kamerge­noot Hoogland

17:05 Harrie Lavreysen heeft de wereldtitel gewonnen op de sprint bij de WK baanwielrennen in Polen. Hij klopte in een ‘Nederlandse finale’ Jeffrey Hoogland. De laatste Nederlandse wereldkampioen sprint was Theo Bos (in 2007).