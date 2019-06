Braspennincx mist medaille nipt op sprint

Braspennincx verloor in de halve eindstrijd van Anastasia Vojnova, de Russin die in de kwartfinales ook al te snel was voor Laurine van Riessen. Ze reed in de eerste race exact dezelfde tijd als Vojnova (11,180) maar moest in haar tweede manche wel iets toegeven (0,143).



Braspennincx won al zilver op de keirin tijdens de Europese Spelen. Samen met Kyra Lamberink greep ze brons op de teamsprint.