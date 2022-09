Braziliaan Felipe Drugovich bezorgt Nederlands team titel in Formule 2

Felipe Drugovich heeft zijn Nederlandse team MP Motorsport de titel bezorgd in de Formule 2. De 22-jarige Braziliaan verzekerde zich tijdens de sprintrace op Monza van de titel in het voorportaal van de Formule 1. De Braziliaan viel weliswaar kort na de start uit vanwege een gebroken wielophanging, maar zag vanuit de pits dat zijn concurrent Théo Pourchaire niet verder kwam dan de zeventiende plaats.

De Fransman had in ieder geval bij de eerste zes moeten eindigen om Drugovich nog van de titel af te kunnen houden. Pourchaire startte vanaf de veertiende plek en maakte in zijn opmars naar voren een fout, waardoor hij weer terugviel.

Jüri Vips uit Estland won de sprintrace in Italië. De Nederlander Richard Verschoor eindigde op de vijfde plaats. Vorige week werd Verschoor (21) nog tweede tijdens de hoofdrace in Zandvoort, achter Drugovich. Zondag is de hoofdrace op Monza. De Formule 2-coureurs sluiten hun seizoen in november af in Abu Dhabi.

Drugovich volgt Oscar Piastri op als kampioen in de Formule 2. De Australiër debuteert volgend jaar bij McLaren in de Formule 1. Nyck de Vries pakte in 2019 de titel in de talentenklasse. Onder anderen Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Charles Leclerc, George Russell en Mick Schumacher werden kampioen in de Formule 2 voordat ze doorstootten naar de Formule 1.

Het Nederlandse team MP Motorsport, gevestigd in het Zuid-Hollandse dorp Westmaas, doet ook mee aan de Formule 3.

