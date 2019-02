Breekt stuntman Tallon Griekspoor door?

Voor het tweede jaar op rij tekende Tallon Griekspoor (22) voor een mooie verrassing in Rotterdam. Kan hij ook de volgende stap in zijn carrière zetten? Vandaag wacht vanaf 14.30 uur Jo-Wilfried Tsonga.

Door Rik Spekenbrink



Het was vijf jaar geleden bij een eredivisiewedstrijd in Zandvoort. Kristof Vliegen, voormalig nummer 30 van de wereld, zag Tallon Griekspoor tennissen en dacht: ,,Dat is er een. Die wil ik hebben, die laat ik niet los. Ik zag iets speciaals.’' Ze gingen samenwerken en doen dat tot op de dag van vandaag. Griekspoor kan inderdaad iets speciaals. Na zijn winst vorig jaar in Ahoy op Stan Wawrinka sloeg hij dinsdag de als tweede geplaatste Karen Katsjanov, nummer 11 van de wereld, uit het toernooi. Vanmiddag treft hij in de tweede ronde de Fransman Tsonga.

Gedurende het jaar komen de uitslagen van Griekspoor vooral op Teletekst voorbij. In kleine Challengertoernooien gaat het de ene week beter dan de andere. Hoe zijn die opeenvolgende stunts in Rotterdam te verklaren? Stijgt hij alleen in Ahoy boven zichzelf uit? Vliegen (36) legt uit: ,,In anderhalf uur tijd kan iedereen een keer van iedereen winnen. Maar het is heel zwaar om elke dag, elke week, een jaar lang hetzelfde niveau te halen op de Challenger Tour. Als er acht mensen staan te kijken en zonder camera’s.’'

Quote Voor de 45 punten die hij nu heeft verdiend, moet ‘Tal’ in andere weken vijf keer winnen. Kristof Vliegen

Toernooidirecteur Richard Krajicek gaf Griekspoor voor het derde jaar op rij een wildcard. In Ahoy voelt de 22-jarige Noord-Hollander zich lekker. ,,Voor de 45 punten die hij nu heeft verdiend, moet Tal in andere weken vijf keer winnen, dus vijf dagen goed spelen’', aldus Vliegen. ,,En echt niet tegen gasten die twaalf dubbele fouten slaan. Het niveau in Challengers is niet veel minder dan op de ATP Tour.’'

De Belg herkent veel van zichzelf in Griekspoor. ,,Ik gooide ook weleens met mijn racket of deed verkeerde dingen. Maar hij heeft het nu onder controle. Als ik er niet sinds de eerste dag in had geloofd dat hij iets moois zou kunnen bereiken, had ik hier niet gezeten. We hebben een lange weg afgelegd, zijn begonnen met het spelen van kwalificaties voor de Futures (niveau onder de Challengers, red.). Tallon speelde als junior nooit zo goed. Zo beschouwd is het hard gegaan.’'

Wie hem dinsdagavond zag spelen, had niet het idee naar de nummer 211 van de wereld te kijken. Een hoop blessureleed leidde er de afgelopen jaren toe dat Griekspoor te weinig toernooien kon spelen en dus ritme miste. Vliegen: ,,Hij heeft de capaciteiten om naar de top 100 te gaan, makkelijk. Of het eindigt op plek 85, 65 of 41? Geen idee. Het is nu zaak om het hele jaar zo te presteren. Want volgende week staan we weer gewoon op een Challenger in Bergamo.’'

Nonchalance

Vliegen noemt Griekspoor een ‘schitterende vent’. ,,Zijn nonchalance trekt me aan. Hij is niet snel onder de indruk van een baan, volk op de tribune, media. Hoewel hij ook te relaxed kan zijn, hoor. Maar op menselijk vlak is hij ongelooflijk goed. Die hele familie trouwens.’' Vliegen coacht ook broer Scott Griekspoor (28), nummer 272 van de wereldranglijst. Kevin, tweelingbroer van Scott, was de derde tennisser in de familie, maar is inmiddels gestopt. ,,Ze zijn recht voor z’n raap en houden van een Belg die zegt waar het op staat. Ik kan ruziën met Tallon, zware gesprekken voeren, maar ook lachen, tien minuten voor de partij tegen Katsjanov.’'