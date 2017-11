Breken eindelijk de zeven vette jaren aan voor Memphis?

Na anderhalf jaar United vertrok Memphis teleurgesteld naar Olympique Lyon. Daar was hij niet vanaf de eerste dag onomstreden, maar beetje bij beetje heeft de Nederlander zich in Frankrijk onmisbaar gemaakt. Afgelopen weekend was hij de grote man in de Ligue 1 met een hattrick, en gisteren in de Europa League tegen Everton (3-0) speelde hij opnieuw een sterke wedstrijd. Een wedstrijd die hij beloonde met een fraaie kopgoal bovendien.



En dus is Memphis opgenomen in het Elftal van de Week van de Europa League. Je moet overigens een groot voetbalkenner zijn om al zijn teamgenoten in dit elftal te kennen, maar dat terzijde. Memphis is terug. Zoveel is duidelijk.