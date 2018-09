Brenet uit selectie gezet voor eerste CL-duel Hoffenheim

Houd deze talenten goed in de gaten

10:09 De afgelopen jaren beleefden Leroy Sané (namen Schalke 04 tegen Real Madrid) en Kylian Mbappé (namens AS Monaco tegen Manchester City) hun grote doorbraak in de Champions League. Ook dit seizoen zullen zich weer aan aantal toptalenten aandienen. Welke spelers moeten we de komende maanden goed in de gaten houden?