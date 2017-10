Breschel wil Vanmarcke aan klassiekerzege helpen

De Fockert had meer verwacht van debuut KNVB-beker

7:05 Maarten de Fockert debuteerde dinsdagavond in de KNVB-beker als doelman van Go Ahead Eagles. De goalie verloor met zijn ploeg met 3-0 van Fortuna Sittard en had zijn eerste officiële optreden in Deventer dienst wat anders voorgesteld.