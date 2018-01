Brighton rondt komst Locadia af

Door Rik Elfrink



Een van de bonussen voor PSV is gebaseerd op het al dan niet actief blijven van Brighton in de Premier league. Volgens Brighton is Locadia de duurste speler die de club ooit aantrok.



Locadia is vandaag medisch gekeurd en dat is goed verlopen. Daarna volgde de presentatie. Hij tekende een contract tot medio 2022.



PSV is tevreden over de transfersom en creëert perspectief voor de andere aanvallers binnen de Eindhovense selectie, maar vindt het vertrek van Locadia wel een sportief verlies, zo gaf trainer Phillip Cocu vanmiddag aan.