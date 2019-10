Britse Collett winnares Military Boekelo, nationale titel voor Blom, zilver gaat naar Olst

Het was een spannend slot van de 49ste editie van Military Boekelo, waar tijdens het afsluitende springconcours nog heel wat op het spel stond. Het olympisch teamticket ging naar Zwitserland, dat op de slotdag België achter zich wist te houden. Het Nederlandse eventingteam was na een teleurstellend optreden tijdens de crosscountry van zaterdag al vrijwel kansloos voor een startbewijs voor de Spelen volgend jaar in Tokio.

Kampioen

Pleister op de wond was de Nederlandse titel voor Merel Blom. De amazone uit Aalten was met haar Ceda de beste combinatie in de strijd van het nationaal kampioenschap. Het was voor de Achterhoekse de eerste titel, zij volgde in Boekelo Tim Lips op, die niet in actie kwam. Blom reed een foutloos springconcours. Zilver was er voor Jordy Wilken uit Olst, die Kooremans met 0,3 strafpunt minder nog maar net wist voor te blijven.