Britse media zien ‘beroving’ Lewis Hamilton: ‘De FIA schiet zichzelf met een raketwerper in de voet’

,,Een beroving bij 321 kilometer per uur” en ,,een beroving in de laatste ronde”. De Britse media zijn duidelijk met hun oordeel over wat er gisteren is gebeurd bij de allesbepalende Grand Prix in Abu Dhabi waarbij Max Verstappen wereldkampioen werd. Zij vinden dat Lewis Hamilton is bestolen door de FIA.

,,Een van de meest controversiële sportontknopingen ooit", zo schrijft The Sun, het medium dat het heeft over Max Lastlappen. ,,De Formule 1 heeft er een gewoonte van gemaakt om zichzelf in de voet te schieten, maar dat deden ze dit keer met een raketwerper. De beste strijd in jaren werd bepaald door een spelregelboek dat de FIA zelf niet begrijpt.”

Ook bij Britse sporters zoals Harry Kane en Gary Lineker was er groot ongeloof over wat er in Abu Dhabi gebeurde. George Russell, volgend jaar actief voor Mercedes, noemde het op Twitter onaanvaardbaar terwijl de BBC spreekt van ,,een ongekende apotheose".

,,De wereldtitel veranderde van eigenaar na een dubieus telefoontje. De manier waarop dit gebeurde is niet zoals het normaal zou worden afgehandeld. De geloofwaardigheid van de hele sport en de FIA staan hier op het spel. Desondanks is Verstappen ook een verdienstelijke kampioen", schreef de BBC.

Metro kopt ,,Maximum chaos” terwijl ook The Daily Mail volledig leegloopt over de gang van zaken: ,,De Formule 1 is een beschamende realityshow. De race werd aangekondigd als de grootste climax van de Formule 1 en dus gaf de FIA wat de wereld wilde. Daarmee werd wel alle eerlijkheid en sportiviteit overboord gegooid. De noodzaak van het beloofde spektakel was te groot.”

,,De gekste tien minuten ooit in de Formule 1", schrijft Sky Sports. ,,De komende decennia zal iedereen aan zijn kleinkinderen vertellen hoe Abu Dhabi een buitengewoon weekend werd met een intense strijd tussen twee zeer getalenteerde coureurs in een van de beste seizoenen in de Formule 1-geschiedenis. Laat 2022 maar komen!”

