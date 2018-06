Britse titel tijdrijden voor Thomas

Titelverde­dig­ster Pliskova eruit in Eastbourne

17:48 Titelverdedigster Karolina Pliskova is al in kwartfinales gestrand op het grastoernooi van Eastbourne. De Wit-Russische Arina Sabalenka was in drie sets te sterk voor de Tsjechische nummer zeven van de wereld: 6-3 2-6 7-6 (5).