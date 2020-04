Brittany Bowe, coronahit met dank aan moeder in felgroene tutu

Er zijn van die zaken die af en toe de coronatijd en de narigheid in het algemeen opleuken. De onelegante anderhalve meterchoreografieën die opgevoerd worden in de supermarkt bijvoorbeeld. Zelfs na ruim een maand verveelt dit nog niet. Of het gezicht van iemand die een stuk chocola van een bekende fabrikant probeert en plots de toegevoegde knettersuiker opmerkt. Maar ook Rintje Ritsma, die laatst 50 werd, en met al zijn levenslust én nuchterheid vertelde graag naar Ibiza te gaan voor vijf dagen feest. Tot een uurtje of zes in de ochtend.