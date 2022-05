Broekland moet nog flink strijden voor plaats in haar favoriete competitie, de vierde klasse G

Het is al ruim acht jaar een bijzondere gewoonte bij Broekland: een persconferentie na afloop van de wedstrijd. Door de teloorgang van de regionale media is er dan wel zelden echte pers bij, het weerhoudt presentator Gerard Venneman er niet van om in een professionele opstelling aan een perstafel de wedstrijd door te nemen met trainers en aanvoerders van beide partijen. Venneman vraagt Broekland-trainer Alex Booij of hij zich zorgen moet maken dat het team niet te laag eindigt en in de nacompetitie zal moeten strijden om lijfsbehoud. ,,Nee, dat gaat niet gebeuren”, geeft Booij stellig aan. ,,Ik ben tijdens de nacompetitie op vakantie. Dus dat kan niet. En als het wel gebeurt, dan volgt er een stevige training”, voegt Booij er lachend aan toe.