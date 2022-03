Broers Blanke zijn de tweetaktmotor van Wijhe '92

Video Michael van Gerwen laat Players Champions­hip 6 schieten, Danny Noppert reikt tot halve finales

Geen Michael van Gerwen in actie vandaag bij Players Championship 6. Mighty Mike liet het vloertoernooi in Barnsley aan zich voorbij gaan. Een verklaring voor de afmelding heeft de drievoudig wereldkampioen nog niet gegeven, maar waarschijnlijk is wat extra rust de reden.

18:54