Broers Herrada van Movistar naar Cofidis

,,Ik ben erg tevreden dat ik deze nieuwe uitdaging aan kan gaan'', aldus de 27-jarige Jesús Herrada, die in 2013 en dit jaar de Spaanse titel op de weg won. ,,Ik ben er zeker van dat ik met mijn nieuwe team goede resultaten kan behalen. Cofidis vormt voor mij de perfecte ploeg."



Ook José Herrada, die vier jaar ouder is, kijkt uit naar het nieuwe avontuur. ,,In het verleden reed ik vooral in dienst van kopmannen, maar bij Cofidis geniet ik meer vrijheid. Ik weet dat ik sterke koersen kan rijden.''



José Herrada eindigde in de Ronde van Spanje van 2013 als twaalfde in het klassement. Twee jaar later schreef hij de Klasika Primavera op zijn naam.